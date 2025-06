Perquisito di notte e trovato con una pistola scacciacani modificata

Nelle oscure ore notturne, i carabinieri di Fondi hanno intercettato un giovane di 26 anni di origini romene, trovandolo in possesso di una pistola scacciacani modificata. Un intervento che mette in evidenza l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza cittadina. Attraverso controlli serrati e perquisizioni mirate, si rafforza la lotta contro il traffico di armi non regolari, sottolineando l’importanza di vigilare anche nelle ore più silenziose.

Controllato e perquisito di notte è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani modificata. Per questo un ragazzo di 26 anni di origini romene è stato denunciato dai carabinieri a Fondi. Il servizio dei militari della locale Stazione è scattato alcune notti fa. Nel dettaglio, come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Perquisito di notte e trovato con una pistola scacciacani modificata

