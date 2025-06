Permessi sosta a Palombina Nuova concessi anche ai residenti di Collemarino? Arriva la risposta del Comune

Finalmente una svolta per i residenti di Collemarino: il Comune ha annunciato che i permessi di sosta temporanei a Palombina Nuova saranno estesi anche a loro, offrendo una soluzione concreta alle esigenze di mobilità durante l’estate. Questa decisione dimostra come le istituzioni possano ascoltare le richieste della comunità e agire di conseguenza. La questione dei permessi di sosta si avvia così verso una risoluzione più equa e condivisa.

ANCONA – Nella giornata di ieri, giovedì 19 giugno, uno dei temi più di interesse a essere trattato in consiglio comunale si è rivelato essere il mistero dei permessi di sosta rilasciati in via sperimentale, per il solo periodo estivo, ai residenti di Palombina Nuova.

Permessi sosta a Palombina per l'estate: chi e come può richiederli ad Ancona Servizi - Se vivi a Palombina e desideri goderti l’estate senza preoccupazioni per il parcheggio, Ancona Servizi ha pensato a te: è attivo il servizio di rilascio dei permessi di sosta riservati ai residenti.

Parte la sperimentazione delle zone blu in alcune aree di Palombina e Collemarino. Per i residenti è attivo il servizio per il rilascio dei permessi di sosta riservati. Info qui https://comune.ancona.it/it/news/permessi-per-residenti-a-collemarino-e-palombina… Vai su X

Parte la sperimentazione estiva delle zone blu in alcune aree di Palombina e Collemarino. Per i residenti è attivo il servizio per il rilascio dei permessi di sosta riservati. Info qui https://www.comune.ancona.it/it/news/permessi-per-residenti-a-collemarino-e-palo Vai su Facebook

