Perin Sassuolo anche i neroverdi si sono fatti avanti per il portiere che può lasciare la Juve! Il retroscena di mercato

Il mercato si infiamma: anche il Sassuolo si è fatto avanti per Mattia Perin, il portiere che potrebbe abbandonare la Juventus in cerca di più spazio. Un retroscena che apre nuovi scenari e accende l’interesse di diversi club italiani. La corsa per assicurarsi le prestazioni di uno tra i portieri più affidabili del calcio italiano si infiamma: cosa riserverà il futuro a Perin? Rimanete sintonizzati per gli aggiornamenti più recenti.

Spunta un interessante retroscena riguardante Mattia Perin, portiere in forza alla Juve ma che nel corso di questa estate potrebbe dire addio ai bianconeri per accasarsi in un club che gli consentirebbe di giocare con maggiore regolarità. In questi ultimi giorni si sarebbe fatto avanti anche il Sassuolo, fresco di promozione in Serie A dopo aver dominato il campionato di Serie B anche se al momento il tentativo è andato a vuoto. Lo racconta il Corriere dello Sport.

Perin via dalla Juve? Il secondo portiere finisce nel mirino di due club di Serie A. Novità sul possibile addio in estate - Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione, con due club di Serie A interessati al suo ingaggio.

