Pergola rischio tagli Il Pd contro Giuli | Ritorsione politica FdI | Colpa di Funaro

La Pergola di Firenze si trova al centro di un acceso dibattito politico e culturale, tra accuse di ritorsioni e sospetti di manipolazioni. Un evento che rischia di compromettere il prestigio di uno dei teatri più importanti d’Italia, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’indipendenza delle decisioni istituzionali. Intanto, nonostante le tensioni, Stefano Massini si prepara a svelare il cartellone 2025-2026, testimoniando la resilienza del teatro di fronte alle sfide.

Uno "schiaffo" a Firenze "quasi da Minculpop", un "attacco senza precedenti", una "ritorsione politica". Oppure la "conseguenza delle scelte della giunta Funaro". Intanto oggi, pur "schifato", il direttore artistico della Pergola Stefano Massini presenterà il cartellone per la stagione 2025-2026. Il possibile, forse probabile declassamento della Pergola voluto dalla commissione consultiva per il teatro del ministero della cultura, con i tre membri in rappresentanza degli enti locali che si sono dimessi in aperta contestazione con la maggioranza espressione ministeriale, ha scatenato una bufera politica. 🔗 Leggi su Lanazione.it