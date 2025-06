Perfette quando le temperature si alzano le skin o sheer tint sono leggere e donano luminosità alla pelle senza appesantire

Quando le temperature si alzano, le skin o sheer tint sono alleate ideali: leggere, idratanti e capaci di regalare un aspetto luminoso senza appesantire la pelle. Perfette per l’estate, queste creme colorate, evoluzione delle BB Cream, offrono un effetto glow uniforme e naturale. Trucco waterproof: il make up a prova di sudore e mare, per una bellezza che dura tutta la giornata...

S e in estate non si può rinunciare al make up ma il fondotinta risulta troppo pesante o coprente, vengono in soccorso le creme idranti colorate, dette skin o sheer tint, evoluzione delle BB Cream. Chiamate anche tint moisturizer, si tratta di formulazioni ibride che, a metĂ strada tra creme idratanti colorate e basi make up leggerissime, donano un effetto glow uniformante, con consistenze simili ai sieri. Trucco waterproof: il make up a prova di sole e mare X Leggi anche › Come enfatizzare l’Arco di Cupido, tra make up e filler Skin tint e creme idratanti colorate, le basi dell’estate. Leggere e impalpabili, le skin tint sono tra gli ultimi trend beauty della stagione e sono state scelte anche in molti backstage di sfilate. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Perfette quando le temperature si alzano, le skin o sheer tint sono leggere e donano luminositĂ alla pelle senza appesantire

