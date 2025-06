Perdite fittizie nel bilancio | Chiara Ferragni trascinata in tribunale dal socio Pasquale Morgese

Un nuovo capitolo si aggiunge alle sfide legali di Chiara Ferragni, con il socio Pasquale Morgese che impugna le recenti perdite fittizie nel bilancio della sua azienda. Mentre il maxi-risarcimento di 5,9 milioni da Safilo fa rumore, l’imprenditrice digitale si trova coinvolta in un’altra intricata disputa giudiziaria, mettendo in discussione la trasparenza e il futuro del suo impero. Ma cosa riserverà il prossimo capitolo di questa intricata vicenda?

Altro giro, altro scontro legale all’orizzonte per Chiara Ferragni. Proprio mentre trapela la notizia del maxi-risarcimento danni da 5,9 milioni di euro avviato da Safilo contro Fenice Srl, la società dell’influencer, arriva un’altra batosta per l’imprenditrice digitale. Pasquale Morgese, il socio della Ferragni (che dopo il maxi-aumento di capitale detiene lo 0,2% dell’azienda), nei giorni scorsi ha impugnato davanti al tribunale di Milano le decisioni approvate dall’ultima assemblea, chiedendo di invalidare le disposizioni sui conti e la ricapitalizzazione. Tradotto, in altri termini, ha impugnato il Bilancio del 2023, aprendo una battaglia legale sul futuro di Fenice Srl che rischia di avere ripercussioni pesanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it