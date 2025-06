Perdersi e ritrovarsi Parte il grande viaggio nei labirinti di mais

Perdersi e ritrovarsi: un viaggio tra i labirinti di mais di Stefano Marchetti. Queste sfide verdi, create ogni anno con tracciati unici, sono simbolo di crescita personale e scoperta. Perché, come nella vita, a volte bisogna smarrirsi per poter ritrovare la propria strada. Pronti a entrare in questo mondo incantato, dove il divertimento si mescola alla riflessione? Scopriamolo insieme e lasciamoci sorprendere da questo affascinante percorso.

di Stefano Marchetti Affrontare un labirinto è sempre una sfida, prima di tutto con se stessi: servono pazienza, determinazione e – sì – anche coraggio ma, come avviene nella vita, a volte è necessario perdersi per riuscire a ritrovarsi. Nei campi le piante di mais sono ormai alte: proprio in questi giorni, dunque, stanno riaprendo numerosi labirinti ‘effimeri’, disegnati in enormi campi di granoturco, con un tracciato diverso di anno in anno. Sono vere e proprie opere di land art che accoglieranno migliaia di visitatori desiderosi di mettersi in gioco fino a quando, verso settembre, arriverà il momento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perdersi e... ritrovarsi. Parte il grande viaggio nei labirinti di mais

