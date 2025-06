Perde il controllo e si schianta con l' auto | soccorsi urgenti in azione

Un violento impatto scuote Dervio, lungo la Sp72, lasciando la comunità sotto choc. Alle 18 di oggi, i soccorsi di Areu sono intervenuti tempestivamente in seguito a un grave incidente in via Giacomo Matteotti. L’intera zona è sotto stretta osservazione mentre le autorità lavorano per ricostruire l’esatta dinamica di un incidente che ha messo in allarme l’intero paese. La sicurezza e la speranza di risposte rendono questa giornata particolarmente difficile.

Violento schianto lungo la Sp72 a Dervio. Alle 18 di oggi, venerdì 20 giugno, i soccorsi di Areu sono dovuti intervenire d'urgenza dopo l'incidente stradale avvenuto in via Giacomo Matteotti, nel comune affacciato sul ramo lecchese del lago. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Perde il controllo e si schianta con l'auto: soccorsi urgenti in azione

