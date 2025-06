Percorso a prove c’è ’Pompieropoli’

Preparati a vivere una giornata all'insegna dell'avventura e della scoperta! “Pompieropoli” torna a Copparo dopo quasi 15 anni, offrendo ai bambini di ogni età l'opportunità di indossare il casco da pompiere e affrontare un emozionante percorso di simulazione delle attività dei Vigili del Fuoco. Un evento ludico, istruttivo ed educativo che non puoi perdere. Vieni a scoprire di più e rendi questo giorno indimenticabile!

Bambini di ogni età potranno vestire per un giorno i panni di “mini-pompieri” e cimentarsi in un percorso a prove di simulazione delle attività dei Vigili del Fuoco. Dopo quasi 15 anni di assenza, infatti, torna a Copparo l’appuntamento con “ Pompieropoli ”, la manifestazione ludica, istruttiva ed educativa tra le più acclamate e famose in Italia. L’evento si terrà domenica 22 giugno al Parco Verde di via Garibaldi dalle 10 alle 18 ed è organizzato dal Centro di promozione sociale Parco Verde, in collaborazione con l’Associazione nazionale Vigili del fuoco – Sezione di Ferrara, l’Associazione Amici Pompieri di Copparo con il patrocinio del Comune di Copparo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it