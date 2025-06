Percorsi specializzazione sostegno titolo estero | Ministero proroga al 21 luglio rinuncia riconoscimento

Se hai conseguito un titolo estero e desideri partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno, segnati questa importante novità: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha prorogato al 21 luglio 2025 la possibilità di rinunciare al riconoscimento del titolo, attraverso l'Avviso n. 26269 del 20 giugno 2025. Questa proroga offre un’opportunità in più per confrontarti con le procedure ufficiali e pianificare al meglio il tuo percorso professionale.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, con Avviso n. 26269 del 20 giugno 2025 proroga al 21 luglio 2025 la procedura per esprimere la rinuncia al riconoscimento del titolo estero per partecipare ai percorsi di specializzazione art. 7 del DL 71 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Percorsi specializzazione sostegno INDIRE/Università: costi a carico dei docenti, si pagherà anche iscrizione, esame finale e certificato?

