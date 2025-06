Perché tante interruzioni per allerta meteo al Mondiale? La colpa è dei fulmini

Perché ci sono così tante interruzioni per allerte meteo al mondiale? La risposta si nasconde nei numeri: negli Stati Uniti, i fulmini causano in media 30 decessi all’anno, e le regole rigorose di sicurezza sono fondamentali per proteggere atleti e spettatori. La prevenzione e i protocolli adottati spiegano perché le allerte diventino inevitabili, sottolineando l’importanza di un’organizzazione attenta e responsabile in eventi di questa portata.

Negli Stati Uniti ci sono indicazioni precise e stringenti in caso di maltempo: le statistiche dicono che in America i fulmini uccidono in media 30 persone l'anno.

