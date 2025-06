Perché Sala e Salvini stanno discutendo e cosa c'entra il prolungamento della metro M5 di Milano

L'ultima polemica tra il sindaco Sala e il ministro Salvini riguarda il futuro di Milano e i suoi trasporti. Mentre Sala critica il governo per la mancanza di interventi concreti, Salvini difende gli sforzi già fatti, evidenziando i 900 milioni destinati al prolungamento della metro M5. La questione diventa ancora più calda in vista della riunione di giovedì a Roma, dove si deciderà il destino delle infrastrutture milanesi. Continua a leggere

Ieri il sindaco Sala ha detto che forze di centro destra al governo non stanno facendo abbastanza per la città di Milano. Il ministro Salvini ha negato l'accusa, portando come esempio i 900 milioni stanziati per il prolungamento della metro M5 di Milano, un tema che i due affronteranno giovedì prossimo in una riunione a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milano, Salvini: “Sala sta facendo disastri, edilizia ferma” - Matteo Salvini critica aspramente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, accusandolo di aver bloccato l'edilizia nella città .

Milano snobbata dal Governo, Sala fa arrabbiare anche Salvini: "E la M5?" - Ma Sala ribatte: "Da qui a Roma ogni anno 20 miliardi di imposte sul reddito" ... Da affaritaliani.it