Perché Roberta Bruni si è ritirata in Diamond League? Imprevisto a Parigi persa la testa della classifica

Roberta Bruni, protagonista della Diamond League a Parigi, ha affrontato un imprevisto che le è costato la testa della classifica. Dopo un tentativo fallito a 4.43 metri, la talentuosa atleta romana ha optato per il ritiro, lasciando spazio a nuovi equilibri nella competizione. Questa decisione, seppur difficile, apre uno scenario nuovo e intrigante per le prossime sfide dell’azzurra, che si prepara a riorganizzare le energie in vista di...

Roberta Bruni si è ritirata dopo la prima prova nella gara di salto con l’asta che ha animato l’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. L’azzurra si è cimentata in un tentativo a 4.43, lo ha sbagliato ed è caduta nella cassetta di imbucata. Non ci sono state particolari conseguenze per la romana, che ha però deciso di non proseguire la propria gara a Parigi e di rifiatare in vista degli Europei a squadre, che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 giugno. La primatista italiana si era presentata nella capitale francese da leader della classifica di specialità dopo essere salita sul podio di Diamond League in ben tre occasioni (seconda a Doha e a Roma, terza a Stoccolma). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Roberta Bruni si è ritirata in Diamond League? Imprevisto a Parigi, persa la testa della classifica

In questa notizia si parla di: roberta - bruni - ritirata - diamond

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2025 in DIRETTA: in gara Roberta Bruni nell’asta - Segui in diretta la Diamond League di atletica a Doha 2025, con Roberta Bruni protagonista nella gara di salto con l'asta.

Battocletti nuovo record italiano al Golden Gala; Roberta Bruni sesta nella finale di Diamond League: ritiro precauzionale per un fastidio alla coscia; Super Golden Gala: siepi show, Diaz trionfa.

Atletica: Diamond League di Parigi, Sibilio e Bruni si ritirano - Alessandro Sibilio e Roberta Bruni si sono ritirati nello loro rispettive gare dei 400 ostacoli e del salto con l'asta, nell'ambito della Diamond League di Parigi, a causa di improvvisi problemi fisic ... Come scrive napolimagazine.com

Parigi: Bruni e Sibilio out - Sui 400 ostacoli non si presenta al via Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle) che preferisce rinunciare a caus ... Scrive fidal.it