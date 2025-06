Perché passiamo la tessera sanitaria in farmacia? C’entra il 730 e i soldi che possiamo risparmiare

Scopri come un gesto quotidiano può portarti a risparmiare centinaia di euro sulla dichiarazione dei redditi. Passare la tessera sanitaria in farmacia non è solo un’abitudine, ma un passo strategico per sfruttare al massimo le detrazioni fiscali, incluso il famoso 730. Conoscere questa semplice procedura ti permette di ottimizzare i tuoi risparmi e di approfittare di ogni vantaggio fiscale disponibile. Ecco perché è fondamentale farlo sempre con attenzione.

Da sempre, quando entriamo in farmacia e ci chiedono la tessera sanitaria, la passiamo quasi senza pensarci. Un gesto automatico, un’abitudine che ci portiamo dietro da anni. Ma vi siete mai chiesti perché lo facciamo davvero? La risposta breve è semplice: per risparmiare. Quella corretta è un po’ più lunga, ma fondamentale da comprendere: passare la tessera in farmacia serve per detrarre le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi. E quindi, in sostanza, per pagare meno imposte. Sembra complesso? Non vi preoccupate, vi spieghiamo tutto in questo articolo che apre la nuova rubrica in collaborazione con Factanza, #EconoMia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Perché passiamo la tessera sanitaria in farmacia? C’entra il 730 (e i soldi che possiamo risparmiare)

