Perché non è più Trump il leader da studiare per capire cosa succederà nella guerra tra Israele e Iran

Perché 233, non 232, è il numero chiave per comprendere Donald Trump, il leader da studiare per capire cosa potrebbe accadere nella tensione tra Israele e Iran. Il presidente americano naviga tra minacce militari e tentativi di dialogo con Teheran, mentre in Europa cresce la preoccupazione che la Casa Bianca possa essere ancora una volta influenzata dall'abile strategia di Netanyahu. Un equilibrio delicato che potrebbe ridisegnare gli scenari mediorientali.

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita.

Il leader americano spinge Netanyahu a proseguire. La Guida suprema in un messaggio registrato minaccia conseguenze irreparabili in caso di attacco. Nuovi raid israeliani nella notte su Teheran e missili su Tel Aviv. Wsj: "Trump approva il piano d'attacco su

Cosa si sono detti Merz e Trump? Il leader tedesco supera l'incontro allo Studio Ovale senza inciampare #Trump #Merz #Germania #Usa #CasaBianca #5giugno

Quanto ci metteranno gli europei a capire chi è Trump? - Il presidente americano affonda il G7 e lascia la Ue sola e smarrita con le sue sanzioni pro Ucraina e contro Putin. Riporta huffingtonpost.it