Perché lo Stretto di Hormuz è così importante per l' economia globale

Lo Stretto di Hormuz rappresenta un crocevia strategico per l'economia globale, poiché attraverso di esso transita circa un quinto del petrolio mondiale. La recente escalation tra Iran e Israele ha riacceso le tensioni geopolitiche, mettendo in discussione la sicurezza di questa arteria vitale. La stabilità di questa via marittima è determinante non solo per i mercati energetici, ma anche per la stabilità internazionale, rendendo il suo controllo una priorità per le potenze mondiali.

Il corridoio marittimo attraverso cui passa un quinto del petrolio mondiale torna al centro delle tensioni geopolitiche dopo che l'Iran ha minacciato di chiuderlo in risposta all'attacco israeliano.

Trump pronto a entrare in guerra, ultimatum a Teheran: «Sappiamo dove è Khamenei, arrendetevi». L'ayatollah: «La battaglia ha inizio» | Nyt: "Possibili attacchi alle basi Usa e mine nello stretto di Hormuz" - Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: Trump, con un ultimatum duro, si prepara a rispondere alle minacce di Teheran, mentre notizie di possibili attacchi alle basi americane e alle rotte nello stretto di Hormuz si fanno sempre più concrete.

