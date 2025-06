Perché le squadre europee stanno faticando così tanto contro le sudamericane nel Mondiale per Club

Il Mondiale per Club sta rivelando un sorprendente squilibrio tra le squadre europee e sudamericane, che sembrano dominare sul campo con una forza inaspettata. Le ragioni di questa disparità sono molteplici, tra cui la superiorità fisica e un modo di giocare più aggressivo e intuitivo delle sudamericane. Ma cosa sta realmente influenzando questa tendenza? Scopriamolo insieme.

I club europei hanno vinto solo la metà delle partite contro le squadre non europee, una tendenza che sta caratterizzando il Mondiale per Club. Le regine indiscusse sono le sudamericane, spinte da fattori fisici e da un approccio completamente differente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: club - squadre - europee - sudamericane

