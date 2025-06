Perché il Premio Einaudi 2025 è stato assegnato al presidente eletto del Venezuela Urrutia

Il Premio Einaudi 2025 è stato conferito al presidente venezuelano Edmundo Gonzalez Urrutia, simbolo di speranza e resistenza in un paese segnato dall’esilio e dall’oppressione. La Fondazione Luigi Einaudi riconosce così il suo impegno incessante per la democrazia e la libertà nel continente latino-americano. “Questo premio”, ha affermato Urrutia, “incarna i valori più profondi dell’Occidente, fondati sul principio…”.

La Fondazione Luigi Einaudi ha conferito il Premio Einaudi 2025 a Edmundo Gonzalez Urrutia, presidente legittimo del Venezuela costretto all’esilio dalla giunta Maduro. Un riconoscimento, si legge nelle motivazioni, che arriva per il suo impegno a favore della democrazia e della libertà nel continente latino-americano. “Questo premio”, ha detto Urrutia durante la cerimonia, “incarna i valori più profondi dell’Occidente, fondati sul principio della libertà individuale, ed è il riconoscimento della lotta instancabile del popolo venezuelano, che ama la libertà e che, di fronte all’uso sistematico della violenza da parte del regime di Maduro, persiste nel costruire una forza civica basata sulla ragione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Perché il Premio Einaudi 2025 è stato assegnato al presidente eletto del Venezuela Urrutia

