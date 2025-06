Perché il posto liberato dalla Spal in Serie C andrà all'Inter U23 e non al Milan Futuro

Il mondo del calcio italiano si arricchisce di nuovi scenari con la decisione del Consiglio Federale di assegnare il posto vacante lasciato dalla Spal in Serie C all’Inter U23, e non al Milan Futuro. Un cambiamento che apre interessanti spunti di riflessione sul futuro delle seconde squadre e sulla strategia delle grandi società. Ma perché questa scelta? Scopriamolo insieme.

Il Consiglio Federale ha bocciato l'iscrizione della Spal alla Serie C 202526: il posto vacante sarà preso dall'Inter U23, che diventa così la terza seconda squadra del professionismo italiano. Il Milan Futuro, invece, resta in Serie D dopo la retrocessione dello scorso anno: ecco perché. 🔗 Leggi su Fanpage.it

