Perché il finale di Why We Were Liars era necessario nonostante andasse contro la struttura televisiva spiegato dagli showrunner

Il finale di "Why We Were Liars" ha diviso i fan, ma gli showrunner Julie Plec e Carina Adly MacKenzie hanno spiegato perché fosse necessario, anche se andava contro le convenzioni televisive. Spesso, le scelte narrative più audaci sono quelle che lasciano un segno profondo, e questa conclusione ha puntato a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e memorabile, sottolineando il vero significato della storia e lasciando lo spettatore con una riflessione duratura.

La prima stagione di We Were Liars, ora disponibile in streaming su Prime Video, offre un finale straziante e scioccante. Sebbene differisca leggermente dal libro omonimo da cui è tratta, l’autrice E. Lockhart ha elogiato la decisione presa dalle showrunner Julie Plec e Carina Adly MacKenzie. La storia di We Were Liars segue una ragazza adolescente che soffre di amnesia parziale dopo un incidente traumatico. Nel corso di un’estate, cerca di ricostruire il puzzle della sua vita, nonostante la sua famiglia e i suoi amici si rifiutino di dirle cosa è successo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

