Perché il caldo notturno peggiora l'asma? L'allarme e i consigli degli Pneumologi

Il caldo notturno estremo rappresenta un rischio crescente per chi soffre di asma e disturbi respiratori, peggiorando i sintomi durante il riposo. Uno studio recente evidenzia come le alte temperature notturne intensifichino la constrizione dei bronchi, aggravando condizioni già delicate. È fondamentale conoscere i segnali d’allarme e adottare strategie efficaci per proteggersi. Ecco i consigli degli pneumologi per affrontare al meglio questa emergenza climatica.

Il caldo estremo notturno aggrava, in chi soffre di asma o di altri problemi respiratori, la fisiologica riduzione del calibro dei bronchi che avviene durante il riposo, ben tollerata negli individui sani. È quanto emerge da uno studio di recente pubblicato su Environmental Health Perspectives che ha messo in luce un legame preoccupante tra ondate di caldo notturne molto intense e peggioramento dei sintomi delle malattie respiratorie. Ecco i consigli degli esperti. Asma, bambini e adulti: quanto conta fare sport per respirare meglio X Caldo notturno: cosa deve sapere chi soffre d'asma. Quando pensiamo all'impatto che il caldo ha, in particolare sulla salute respiratoria, tendiamo naturalmente a preoccuparci delle ore più roventi della giornata, con il sole a picco sulle nostre teste e la colonnina di mercurio che, come in questi giorni, schizza su valori impressionanti.

