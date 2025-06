Perché gli Oceani stanno cambiando colore?

Gli oceani stanno cambiando colore, un fenomeno sorprendente che riflette i profondi mutamenti del nostro pianeta. Secondo una recente ricerca su Science, le acque polari si tingono di verde, mentre quelle equatoriali si fanno più blu, rivelando il ruolo del riscaldamento globale e del fitoplancton. Questo cambiamento non è solo estetico: potrebbe influenzare gli ecosistemi marini e le nostre vite. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro degli oceani?

Il colore del mare sta davvero cambiando e non possiamo fare altro che accettarlo. Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Science, l’oceano è diventato più verde nelle zone polari e più blu vicino all’equatore. Questo fenomeno è legato al riscaldamento degli oceani e potrebbe avere conseguenze importanti per gli ecosistemi marini e per l’uomo. Il cambiamento dei colori è legato alla clorofilla, un pigmento verde prodotto dal fitoplancton. Questi minuscoli organismi vegetali vivono sulla superficie dell’oceano e fanno fotosintesi, proprio come le piante sulla terraferma. Dove ce n’è tanto, l’acqua appare verde. 🔗 Leggi su Cultweb.it