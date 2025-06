Perché Fenice di Chiara Ferragni e il gruppo Safilo sono al centro di una battaglia legale

Perché la battaglia legale tra Fenice di Chiara Ferragni e Safilo sta scuotendo il mondo della moda e dell’eyewear? La controversia, nata dall’addio unilaterale di Safilo al contratto di licenza e pubblicità, rischia di avere ripercussioni importanti sul settore. Fenice, che...

Prosegue lo scontro giudiziario tra Fenice Srl, la società riconducibile a Chiara Ferragni, e il gruppo Safilo. Quest’ultimo ha avviato una causa da 5,9 milioni di euro presso il tribunale di Milano, dopo aver deciso il recesso unilaterale dal contratto di licenza per il marchio Chiara Ferragni nel comparto eyewear e dall’accordo per i servizi pubblicitari, decisione presa a dicembre 2023 a seguito delle conseguenze del Pandoro gate. Fenice, che ha contestato la validità della risoluzione, ha risposto con una richiesta riconvenzionale per 3,65 milioni di euro, motivata da presunti mancati introiti da royalties e danni reputazionali. 🔗 Leggi su Lettera43.it