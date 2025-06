Perché Alessandro Sibilio non ha gareggiato in Diamond League? Cos’è successo a Parigi

Perché Alessandro Sibilio non ha gareggiato nella tappa di Parigi della Diamond League? Il velocista italiano, vincitore a Parigi, ha deciso di saltare l’evento a causa di un’improvvisa influenza che lo ha colpito nelle ultime ore. Un’assenza che ha lasciato delusione tra gli appassionati, ma la sua priorità ora sono gli Europei a squadre, dove punta a brillare ancora. La sua scelta dimostra come la salute venga prima di ogni competizione.

Alessandro Sibilio ha deciso di non correre i 400 ostacoli a Parigi, dove va in scena l'ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il primatista italiano e vice campione d'Europa ha dovuto fare i conti con una brutta influenza nelle ultime ore e alla vigilia del riscaldamento nella capitale francese ha preferito alzare bandiera bianca, rifiatando in vista degli Europei a squadre che si disputeranno a Madrid dal 26 al 29 giugno. Nel corso di questa stagione il 26enne aveva corso un brillante 45.82 sul giro di pista senza barriere, mentre sui 400 ostacoli aveva vinto il Meeting di Savona con un valido 48.

