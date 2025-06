Per salpare con eleganza verso nuove rotte di stile

Per salpare con eleganza verso nuove rotte di stile, la serata di gala a bordo diventa il massimo dell’evento raffinato. Un’occasione perfetta per sfoggiare outfit chic e formali, in armonia con ambienti sontuosi e un menù gourmet. Se desideri brillare tra le tendenze più glamour, gli abiti in pizzo Sangallo sono la scelta ideale. Ecco cinque idee di stile da cui lasciarti ispirare per un look indimenticabile.

T ra gli eventi clou di ogni crociera che si rispetti, la serata di gala è senza dubbio la più elegante. Pensata per offrire agli ospiti un'esperienza sofisticata, prevede che tutti indossino un outfit chic e formale, in linea con l'allestimento sontuoso e il menù gourmet. Abiti in pizzo Sangallo: 5 idee di tendenza a cui ispirarsi X Leggi anche › Eleganza in tribuna. Da Natalie Portman a Lily Collins, i look delle star alla finale del Roland Garros 2025 È il momento in cui la nave si trasforma in un vero e proprio salotto galleggiante, tra luci soffuse, musica dal vivo e calici di bollicine: l'occasione perfetta per sfoggiare un look glamour e raffinato, da mettere in valigia già da ora.

