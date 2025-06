Per l' estate arrivano altri 56 poliziotti | saranno in servizio a Palermo da luglio a settembre

Per l’estate, Palermo si prepara a una maggiore sicurezza con l’arrivo di 56 nuovi poliziotti che saranno in servizio da luglio a settembre. Questa iniziativa, annunciata dal commissario della Lega in Sicilia, il senatore Nino Germanà, rafforza il piano del Viminale, grazie all’impegno del sottosegretario Molteni. Un passo importante per garantire tranquillità ai cittadini e ai turisti, consolidando la città come meta sicura e accogliente.

