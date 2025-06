Per Leoni la strada è in salita ma l’Inter ha l’alternativa – CdS

Per Giovanni Leoni, talento del Parma, la strada sembra ardua: i ducale resistono tenacemente, complicando il trasferimento all’Inter. Tuttavia, i nerazzurri non si arrendono e potrebbero puntare su un’alternativa spagnola, mantenendo viva la speranza di rinforzare il loro reparto. La battaglia tra club e giocatore si infiamma, lasciando intendere che tutto può ancora succedere nel mercato estivo.

Parma duro da scalfire per quanto riguarda Giovanni Leoni. Il club ducale fa muro sul classe 2006, complicando la vita a tutte le pretendenti, compresa l’Inter. Ma il club nerazzurro potrebbe dare l’assalto ad un’alternativa spagnola. MURO – Il sogno dell’Inter è quello di strappare al Parma sia Yann-Ange Bonny che Giovanni Leoni. Ma se per il primo non sembrano esserci problemi, sul secondo la strada è diventata nettamente in salita. Il club ducale fa muro, tant’è che la valutazione si è alzata passando da 20 a 30 milioni di euro. Il presidente Krause lo vuole tenere, a discapito delle pretendenti: Inter, Milan, Juventus. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Per Leoni la strada è in salita, ma l’Inter ha l’alternativa – CdS

In questa notizia si parla di: leoni - inter - alternativa - strada

Calciomercato Inter LIVE: Si accelera per David, Leoni e Bonny nel mirino, iniziati i contatti con il Manchester United per Hojlund - Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: si accelerano le trattative per David Leoni e Bonny, mentre i contatti con il Manchester United per Hojlund sono già avviati.

"Conte vuole la Champions, che #Napoli con Gatti e Nunez", intervista a Pietro Cassandro Vai su Facebook

Per Leoni la strada è in salita, ma l’Inter ha l’alternativa – CdS; Bonny all’Inter: la svolta sarà a breve! Dettagli e tempistiche – CdS; Leoni Inter, Chivu insiste: ecco la novità.

Calciomercato Inter: Leoni obiettivo complicato. Spuntano due alternative più accessibili - Spuntano due alternative più accessibili per rinforzare la difesa nerazzurra Il calciomercato Inter continua a muoversi su più fronti, e la difesa rapp ... Segnala informazione.it

TS - Difesa Inter, Leoni obiettivo concreto ma c'è un'alternativa. Incognita Bisseck - L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale giovane e sta lavorando su diverse piste. informazione.it scrive