Per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale | manifestazione a Palermo

In un mondo in fiamme, Palermo si prepara a scendere in piazza per fermare l'ingiustizia e prevenire la terza guerra mondiale. Dopo l'annullamento del 18 giugno a causa del maltempo, l'appuntamento è ora per il 23 giugno alle ore 18 al Politeama. È il momento di far sentire la nostra voce contro le logiche coloniali e la sofferenza innocente nel Medioriente. Unisciti a noi per cambiare il corso degli eventi e promuovere pace e giustizia.

L'attesa manifestazione del 18 giugno scorso sospesa causa maltempo è riproposta per il 23 giungo alle ore 18 sempre al Politeama. Il Medioriente brucia, l’occidente continua ad imporsi con logiche coloniali e predatorie. Le vite di civili innocenti vengono spazzate via con logiche genocide. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale": manifestazione a Palermo

In questa notizia si parla di: manifestazione - fermare - israele - terza

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

Attacco all’Iran. Fermiamo Israele. Fermiamo la terza guerra mondiale. Appuntamento a Roma 21 giugno, ore 14:00 a Porta San Paolo. #nowar #noguerra #CeaseFireNow #fermareisraele #iran #StopComplicity #StopRearmEu Vai su Facebook

Rifondazione: Israele stato terrorista, fermare Netanyahu Israele è uno stato terrorista che viola sistematicamente il diritto internazionale. Non bastano il genocidio a Gaza, l'apartheid in Cisgiordania, gli omicidi extragiudiziali in ogni angolo del pianeta, i bomb Vai su X

Per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale: manifestazione a Palermo; FERMARE ISRAELE, FERMARE LA TERZA GUERRA MONDIALE; Pagliarulo: La situazione sta precipitando, Israele cessi immediatamente l'attacco all'Iran. Alla marcia nazionale Marzabotto - Monte Sole diremo UN FORTE NO alla terza guerra mondiale.

Al Politeama manifestazione per fermare Israele e contro la terza guerra mondiale - Il medioriente brucia, l’occidente continua a imporsi con logiche coloniali e predatorie. Lo riporta palermotoday.it

DALLA PARTE DI ISRAELE - Pubblichiamo l’appello de Il Riformista a favore di Israele in vista delle manifestazioni pro pal che si verificheranno il 6 e il 7 giugno. Riporta msn.com