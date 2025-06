Per colpa tua la nostra canzone uscirà tardi Avevi degli obblighi e sei andato in vacanza in Thailandia | la frecciatina di Orietta Berti a Fabio Rovazzi

Una frecciatina velenosa di Orietta Berti a Fabio Rovazzi scuote il mondo della musica: la sua nuova collaborazione, inizialmente promettente, è in stallo. La causa? Il cantante del tormentone "Andiamo a Comandare" si sarebbe preso una vacanza in Thailandia, ritardando l’uscita del brano. Orietta non ci sta e dichiara che il disco arriverà a fine giugno, lasciando intendere che i problemi sono più complicati di quanto sembri.

Una collaborazione nata con i migliori propositi ma che ora è in una fase di "stallo". La canzone di Orietta Berti e Fabio Rovazzi non è ancora pubblica, per 'colpa' del cantante del tormentone Andiamo a Comandare. Almeno è questa l'accusa mossa dalla collega, che sottolinea come la mancata uscita del brano sia dovuta alle vacanze in Thailandia di Rovazzi. " Il disco uscirà a fine giugno e non è colpa mia. Io non ho ancora fatto la pace con Rovazzi. Non siamo ancora in pace. Lui ha rallentato l'uscita del disco ed è tutta colpa sua se uscirà tardi. Perché lui è andato in Thailandia e noi dovevamo finire il disco e poi fare il video musicale e lui non c'era".

