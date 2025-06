Per Bonny Inter e Parma alle battute finali Esposito slegato – TS

Le trattative tra Inter e Parma per Bonny sono ormai alle battute finali, con l’Inter che ha fatto un passo deciso aumentando l’offerta a 25 milioni di euro bonus inclusi. La corsa per assicurarsi il giovane talento si intensifica, mentre Sebastiano Esposito rimane escluso dal discorso. Una sfida avvincente che potrebbe presto trovare il suo epilogo, lasciando tutti con il fiato sospeso. Continua a leggere per scoprire come evolverà questa intricata negoziazione.

Inter e Parma alle schermaglie finali per Bonny. Ieri l’accelerata con i nerazzurri che hanno alzato l’offerta su “richiesta” dell’AD Federico Cherubini. Sebastiano Esposito non entrerà nella trattativa. SCHERMAGLIE FINALI – Tuttosport si porta avanti e parla di Bonny come un giocatore virtualmente dell’Inter. Secondo il quotidiano torinese, ieri l’Inter ha alzato l’offerta al Parma fino ad arrivare a 25 milioni di euro bonus inclusi. I ducali puntano ad incassare 25 milioni più bonus. Ma le due società stanno ormai alle battute finali. Inoltre, l’Inter ha già trovato l’accordo con il giocatore, che firmerà per 5 anni con ingaggio a 2 milioni di euro a stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Per Bonny, Inter e Parma alle battute finali. Esposito slegato – TS

In questa notizia si parla di: bonny - inter - finali - parma

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

#Bonny con l'#Inter di #Chivu per il #MondialeperClub? Lo scenario per l'attaccante in arrivo dal #Parma Vai su X

Le ultime sulla trattativa tra Inter e Parma per Bonny Vai su Facebook

SM - Inter-Parma, accordo di massima per Bonny: verso l'accelerata finale. E su Hojlund...; Inter-Bonny, ci siamo: lo SCAMBIO sblocca il colpo; Parma-Inter 2-2, gol e highlights: nerazzurri sopra di due gol e rimontati in 9’.

Inter-Bonny, ci siamo: vertice col Parma per la formula, i dettagli. Nell’affare può entrare… - L'Inter è pronta ad accogliere l'attaccante che, salvo sorprese, sarà il prossimo rinforzo offensivo per Chivu ... Da fcinter1908.it

Inter-Bonny, affare fatto: cifre e dettagli. E può già partire per gli Stati Uniti - Yoan Bonny: la dirigenza nerazzurra ha deciso di rompere gli indugi e di avvicinarsi alla richiesta del Parma, con cui ora si devono soltanto limare gli ultimi detta ... Lo riporta fcinter1908.it