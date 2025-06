Penultimo appuntamento con il progetto fotografico 12X12 di Cortona On The Move e at – autolinee toscane

A giugno 2025, Arezzo si prepara ad ospitare il penultimo capitolo del progetto fotografico 12x12 di Cortona On The Move e at – autolinee toscane. Questa volta, l’artista Martina Morini ci invita a scoprire “A occhi chiusi”, un racconto potente che esplora i diritti umani e le migrazioni attraverso un’esperienza personale. Un viaggio tra immagini e emozioni che ci ricorda come l’autobus possa diventare un simbolo di connessione e speranza...

Arezzo, 20 giugno 2025 – . Si intitola "A occhi chiusi" il lavoro dell'artista Martina Morini, le cui tematiche vertono attorno alle violazioni dei diritti e alle migrazioni umane e non. In 12X12 ha invece voluto raccontare un'esperienza personale e intima legata al ruolo dell'autobus quale strumento capace di unire e tenere insieme spazi altrimenti molto lontani. La fotografia nei suoi lavori non è quasi mai pura, ma è un ibrido con altri linguaggi comunicativi che eredita dall'esperienza lavorativa o da passioni personali, come il cucito.

