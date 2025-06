Pensioni uscite flessibili a 62 anni per tenere il confronto con l’Ue | l’appello dei sindacati

L’Italia si trova a un crocevia cruciale per il futuro delle pensioni, con i sindacati che lanciano un appello deciso: abbassare l’età di uscita flessibile a 62 anni. Con il Paese che detiene il record europeo per l’età più alta di accesso alla pensione, questa richiesta mira a riequilibrare il sistema e garantire maggiore equità ai lavoratori, rendendo il confronto con gli altri Stati più sostenibile e giusto. La sfida è aprire un nuovo capitolo per il welfare italiano.

Abbassare in modo strutturale l’età di uscita flessibile dal lavoro a 62 anni in Italia, Paese nell’Unione europea con la soglia più alta per accedere alla pensione. È la richiesta al Governo della Uil sulla base del confronto tra il sistema previdenziale degli altri Stati membri con quello nostrano, dove la quota anagrafica di ingresso per ricevere l’assegno è destinata ad aumentare fino a 71 anni entro il 2060. Una previsione che porta il sindacato guidato da Pierpaolo Bombardieri ad evocare la riapertura del tavolo di confronto con le parti sociali al ministero del Lavoro, per una riforma organica delle pensioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Pensioni, uscite flessibili a 62 anni per tenere il confronto con l’Ue: l’appello dei sindacati

