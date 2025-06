Pensionato in bici si scontra con l' auto dei carabinieri sbatte la testa e muore

Un tragico incidente scuote Bolzano: un pensionato di 87 anni, in sella a una bici elettrica, perde la vita dopo uno scontro con un'auto dei carabinieri. La vicenda, ancora al vaglio delle autorità , solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità sulle strade. In un istante che ha cambiato per sempre le vite coinvolte, un uomo si è trovato nel luogo sbagliato nel momento sbagliato, lasciando un vuoto che invita a riflettere sulla prevenzione e l’attenzione alla mobilità degli anziani.

Un uomo di 87 anni è morto dopo aver avuto un incidente in bicicletta. Il pensionato era in sella a una bici elettrica quando si sarebbe scontrato, per cause ancora da chiarire, con un'auto dei carabinieri mentre percorreva viale Druso a Bolzano il 19 giugno. L'incidente Secondo una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Pensionato in bici si scontra con l'auto dei carabinieri, sbatte la testa e muore

