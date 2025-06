pena troppa alta per le lesioni permanenti al viso la consulta boccia un articolo del codice rosso

La recente decisione della Corte costituzionale di dichiarare l’illegittimità dell’articolo 583-quinquies del Codice penale, inserito dal Legge 69/2019, rappresenta un importante punto di svolta nel contrasto alla violenza di genere. La norma, che prevedeva pene troppo alte per lesioni permanenti al viso, è stata bocciata, sollevando interrogativi sulla tutela delle vittime e sull’efficacia delle leggi attuali. È ora fondamentale riflettere su come garantire misure più giuste e incisive per chi subisce tali atrocità.

Pena troppa per un reato inserito nel pacchetto del Codice rosso per punire i reati di genere. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 583-quinquies del codice penale, inserito dalla legge numero 69 del 2019 (appunto Codice rosso), concernente il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Sono stati tantissimi i casi di donne (e meno) di uomini colpiti con acidi o feriti in modo da risultare fregiati a vita. Tutti ricordano Gessica Notaro, Lucia Annibali o le vittime della coppia dell’acido. In particolare, secondo i giudici, il primo comma dell’articolo 583-quinquies è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la pena, da 8 a 14 anni, sia diminuita, in misura non eccedente un terzo, quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it