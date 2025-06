Pellezzano riapre il campo di calcio

Pellezzano riaccende i motori sportivi con la riapertura del suo nuovo campo di calcio! Dopo un intervento di restyling che ha portato al rifacimento completo del manto in erba sintetica, ieri l’impianto è tornato a vivere grazie all’entusiasmo della comunità. Il sindaco Francesco Morra ha sottolineato come questo rinnovato spazio rappresenti un importante punto di riferimento per giovani e sportivi. La passione per il calcio torna a splendere nel cuore di Pellezzano!

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo un intervento di restyling e lavori che hanno consentito il totale rifacimento del manto in erba sintetica, ieri ha riaperto al pubblico il campo sportivo della ASD Pellezzano calcio. Sindaco di Pellezzano Francesco morra ha espresso parole di entusiasmo per la consegna alla comunità del campo di calcio: " Ritorna in piena attività un impianto pienamente funzionale e potenziato dal punto di vista strutturale. Uno stadio, che oltre a promuovere i sani valori dello sport, si colloca in una dimensione di socialità e condivisione dalle grandi prospettive": queste le parole del primo cittadino

