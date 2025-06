Pellegatti | Il Milan non deve essere una squadra di passaggio

Carlo Pellegatti lancia un messaggio chiaro alla dirigenza del Milan: questa squadra non può essere solo un passaggio effimero. Dopo la cessione di Reijnders, si apre una sfida cruciale: il club punta davvero alla Champions League o rischia di restare nel limbo? Il futuro dei rossoneri dipende da scelte coraggiose e visione strategica. Il Milan ha le carte in regola per tornare grande? Solo il tempo lo dirà.

Carlo Pellegatti lancia un messaggio forte alla dirigenza del Milan. Dopo la cessione di Reijnders, il Milan punterà alla Champions League?

Milan, Pellegatti: “Reijnders al City non mi sorprende. Il 9° posto un’ignominia” - Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso del Milan, ha espresso la sua sorpresa riguardo all'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders.

Pellegatti: "Milan, il problema sta nella società. Servirà essere più umili" - A parlare del ko del Milan in Coppa Italia a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Carlo Pellegatti ... Da tuttomercatoweb.com

