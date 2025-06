Pedullà conferma le notizie su Calhanoglu | La vicenda avrà motivo di esistere quando…

Calhanoglu è al centro di un fervente intreccio di mercato tra Inter e Galatasaray, con il turco desiderato dal club turco ma ancora senza offerte ufficiali. La sua vicenda continua a tenere banco, alimentando suspense e attese tra tifosi e addetti ai lavori. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati, perché il futuro di Hakan potrebbe riservare sorprese inattese.

Hakan Calhanoglu rimane il principale tema di discussione in casa Inter. Il turco piace al Galatasaray e viceversa, ne ha parlato Alfredo Pedullà. Continua a tenere banco la questione relativa a Hakan Calhanoglu. Il mediano continua ad essere oggetto d'interesse del Galatasaray, che però non ha ancora presentato un'offerta ufficiale all' Inter. L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione sul suo canale YouTube. NESSUNA OFFERTA – «Mi chiedete di Calhanoglu: la vicenda ha motivo di esistere quando il Galatasaray si presenterà con un assegno minimo di 30-35 mln di euro. Fino a quel momento dovremo registrare il gradimento del club turco, forse il gradimento di Calhanoglu che prima o poi si esprimerà, di sicuro il suo ingaggio verrebbe tutelato e migliorato.

