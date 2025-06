Pedro Pascal è unico e inimitabile ma a New York è stato eletto il suo sosia ufficiale | ecco chi è

Pedro Pascal, iconico e inimitabile, ha ora un suo sosia ufficiale a New York. Dopo un emozionante contest tra oltre 30 aspiranti, è stato scelto il volto più somigliante all’attore di The Last of Us. Chi ha conquistato il titolo e quale premio ha ricevuto? Scopriamo insieme il vincitore di questa sfida sorprendente, che dimostra quanto il suo fascino sia impossibile da imitare ma anche da ignorare.

A New York si è tenuto un contest che ha incoronato l’uomo più somigliante all’attore di The Last Of Us tra più di 30 aspiranti sosia. Ecco chi si è portato a casa l’ambito titolo e qual è stato il suo premio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Pedro Pascal è unico e inimitabile, ma a New York è stato eletto il suo sosia ufficiale: ecco chi è

In questa notizia si parla di: newyork - stato - sosia - ecco

Ecco la prima foto dei tre protagonisti della serie #HarryPotter Più di 30.000 attori hanno fatto il provino per i 3 ruoli principali ma alla fine #DominicMcLaughlin, #ArabellaStanton e #AlastairStout sono i prescelti La serie targata #HBO arriverà sui nostri sch Vai su Facebook

Pedro Pascal è unico e inimitabile, ma a New York è stato eletto il suo sosia ufficiale: ecco chi è; A New York un contest incorona il sosia di Pedro Pascal; A New York un concorso premia il miglior sosia di Pedro Pascal.

Pedro Pascal: incoronato a New York il sorprendente sosia dell’attore! [VIDEO] - Lo scorso fine settimana, a New York, si è tenuta una gara di sosia in onore della star di The Last of Us Pedro Pascal: ecco chi è il vincitore! Riporta cinematographe.it

Contest a New York per il sosia di Pedro Pascal. Il premio è una fornitura di burritos - Leggi su Sky TG24 l'articolo Contest a New York per il sosia di Pedro Pascal. Secondo tg24.sky.it