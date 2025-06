Pedranzini è certo | La Popolare di Sondrio vale più dell’offerta di Bper

Mario Alberto Pedranzini, amministratore delegato della Banca Popolare di Sondrio, ha dichiarato con fermezza che l’offerta di Bper, valutata circa il 25% in più, non riflette il reale valore della banca. Questa presa di posizione mette in evidenza le divergenze tra le due istituzioni e alimenta il dibattito sul futuro del settore. Ma qual è la vera posta in gioco in questa partita? Scopriamolo insieme.

"Il prezzo offerto non riflette il vero valore della banca". Con questa dichiarazione netta, Mario Alberto Pedranzini, amministratore delegato e direttore generale di Banca Popolare di Sondrio, si è espresso sull’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Bper, nel corso di un’intervista. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Pedranzini è certo: "La Popolare di Sondrio vale più dell’offerta di Bper"

In questa notizia si parla di: pedranzini - popolare - sondrio - offerta

Pedranzini: osservazioni BCE non incidono su ops di Bper e strategia rafforzata dalla Popolare di Sondrio - Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Popolare di Sondrio, ha affermato che le osservazioni della Banca Centrale Europea non influiscono sull’offerta pubblica di scambio (Ops) di Bper.

Pedranzini: «Ecco perché Popolare Sondrio vale più dell’offerta di Bper»; Pedranzini è certo: La Popolare di Sondrio vale più dell’offerta di Bper; Banca popolare di Sondrio, i rischi dell’offerta Bper.

Pedranzini: «Ecco perché Popolare Sondrio vale più dell’offerta di Bper» - Per il direttore generale, delle sinergie da 1 miliardo della fusione «solo il 16% verrà riconosciuto ai nostri azionisti» ... Riporta ilsole24ore.com

Bper-Popolare Sondrio, ok (con paletti) all’offerta di scambio - La Bce dice sì all’offerta pubblica di scambio di Bper sulla Banca Popolare di Sondrio. Secondo msn.com