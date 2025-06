Pedone investito da un bus sulla Togliatti L' autista prosegue la corsa e viene denunciato

Un incidente drammatico sulla Togliatti: un pedone è stato investito da un autobus della linea 451 e ora si trova in codice rosso all’ospedale Vannini. L’autista, invece di fermarsi, ha proseguito la corsa ed è stato prontamente denunciato. La scena si è svolta nel cuore del Quarticciolo, in un tratto privo di corsia preferenziale, sollevando ancora una volta il dibattito sulla sicurezza stradale e la responsabilità degli autisti. La vicenda mette sotto i riflettori le criticità delle nostre vie urbane.

