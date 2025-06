Pedalando tra Sacri Monti da Orta a Varallo

Immergiti in un viaggio unico tra i maestosi Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, patrimonio UNESCO che incanta con le sue meraviglie artistiche e spirituali. Pedalando tra Orta e Varallo, ogni pedalata rivela storie millenarie e paesaggi mozzafiato, un’esperienza di scoperta e di connessione profonda con il patrimonio culturale. La prossima tappa, il 28 giugno, ti aspetta: preparati a vivere un’avventura indimenticabile tra fede, arte e natura.

Prosegue il viaggio cicloturistico Pedalando tra Sacri Monti, progetto dedicato alla scoperta dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, patrimonio Unesco. La prossima tappa si terrĂ sabato 28 giugno, con partenza dal Sacro Monte di Orta e arrivo al Sacro Monte di Varallo. L'iniziativa.

? Sabato 28 giugno ci sarà la quarta tappa di "Pedalando tra i Sacri Monti" ? In questa occasione verrà percorsa la tratta Orta - Varallo Questa è una delle tappe più emozionanti, attraverso laghi, boschi e vallate montane. Una tappa che ci porterà dal

