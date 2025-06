Peculato Berardi ha patteggiato Due anni per l’ex senatore

L’arresto di Roberto Berardi, ex senatore di Forza Italia, ha scosso l’opinione pubblica. Dopo un’indagine per peculato avviata a seguito di una segnalazione alla Guardia di Finanza, Berardi ha scelto il patteggiamento di due anni. Un episodio che ha attirato l’attenzione non solo a livello locale, ma anche nazionale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e integrità nel mondo della politica. La vicenda si conclude con una svolta significativa, lasciando aperti nuovi scenari.

Orbetello (Grosseto), 20 giugno 2025 – Era stato indagato per peculato a seguito di una segnalazione arrivata alla Guardia di finanza. Insieme a lui, l’ex senatore di Forza Italia Roberto Berardi, anche il comandante della Polizia municipale Carlo Poggioli e il funzionario Marco Quaglia. Un caso che aveva fatto scalpore non solo in ambito provinciale, ma anche in quello nazionale perchè Berardi è stato un senatore di Forza Italia e nel territorio di Orbetello è molto conosciuto. Berardi oggi riveste il ruolo consigliere comunale a Orbetello con la delega alla protezione civile ed è stato Senatore fino al 13 ottobre 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Peculato, Berardi ha patteggiato. Due anni per l’ex senatore

