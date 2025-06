Pecoraro Scanio | è già emergenza incendi tolleranza zero

In un momento in cui gli incendi boschivi minacciano il nostro territorio, Alfonso Pecoraro Scanio lancia un appello deciso: tolleranza zero contro chi devasta i nostri boschi. Presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro, invita a rafforzare la campagna "Stop Incendi Boschivi 2025" per proteggere il patrimonio naturale e garantire un futuro sostenibile. È giunto il momento di agire con fermezza contro questi reati.

Roma, 20 giu. (askanews) - "È già emergenza incendi e serve tolleranza zero contro chi devasta i nostri boschi". Lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell'Agricoltura e dell'Ambiente, rilanciando la campagna "Stop Incendi Boschivi 2025", attiva per sensibilizzare cittadini, istituzioni e autorità sulla gravità del reato di incendio doloso. "Gli incendiari vanno arrestati. Chi appicca il fuoco ai nostri territori deve essere fermato prima che possa colpire di nuovo. È una battaglia che porto avanti da anni - ha ricordato Pecoraro Scanio - da quando nel 2000, da ministro dell'Agricoltura, introdussi nel Codice Penale, con un decreto legge, il reato di incendio boschivo, che prima era punito solo con un'ammenda". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pecoraro Scanio: è già emergenza incendi, tolleranza zero

In questa notizia si parla di: pecoraro - scanio - incendi - emergenza

Pecoraro Scanio “Agenzia spaziale europea è eccellenza Ecodigital” - Pecoraro Scanio Agenzia Spaziale Europea: eccellenza ecodigital a Frascati, Roma. Un polo internazionale che, attraverso tecnologie avanzate, fornisce dati vitali per monitorare il cambiamento climatico e la salute del pianeta, confermando l’Italia come grande protagonista nello spazio.

Pecoraro Scanio: è già emergenza incendi, tolleranza zero; In Pirelli HangarBicocca Quando mi vidi non c'ero; Von der Leyen: l'Ue tiene alta l'attenzione su questione migranti | .it.

Pecoraro Scanio: è già emergenza incendi, tolleranza zero - (askanews) – “È già emergenza incendi e serve tolleranza zero contro chi devasta i nostri boschi”. Come scrive askanews.it

Incendi, Pecoraro Scanio: "Più aiuto a protezione civile e vigili fuoco" - il reato di incendi boschivi lancia la campagna #stopoincendiboschivi2023 e da l'allarme dopo la tragedia di Rodi. Si legge su quotidiano.net