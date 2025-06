Peccioli | via libera ai lavori per la messa in sicurezza della frana a Montelopio

Peccioli dà il via libera ai lavori di messa in sicurezza della frana a Montelopio, un intervento urgente fondamentale per tutelare la sicurezza dei residenti e ripristinare la viabilità. L’amministrazione comunale ha deciso di agire prontamente, dimostrando attenzione e responsabilità. Ora, con l’approvazione definitiva, si avvia una fase cruciale per il territorio, garantendo un futuro più sicuro e sostenibile per tutta la comunità.

C'è il via libera definitivo ai lavori con i quali l'amministrazione comunale di Peccioli metterà in sicurezza la frana lungo via Comunale di Cedri in prossimità dell'incrocio con via Comunale di Montelopio. Un intervento di somma urgenza, come riportato dal verbale dell'Ufficio Lavori pubblici.

