Pd sfida a colpi di carte bollate Sabatino | Fermate il congresso

Il Partito Democratico si trova al centro di una vera e propria battaglia legale, tra carte bollate e tensioni interne, più che sulla strada dell’unità. La sfida tra Mario Iannella e Marco Biondi si gioca ormai su un campo ben diverso da quello delle idee, trasformandosi in una vera e propria guerra di carte. Ma quale sarà il vero impatto di questa lotta sul futuro del partito? È tempo di fermare il congresso e fare chiarezza.

di Gabriele Masiero Altro che prove di unità per eleggere il nuovo segretario dell'Unione comunale. Il Pd va avanti a colpi di carte bollate e la sfida tra il riformista Mario Iannella e l'ex riformista Marco Biondi (ora arruolato dall'area Schlein, nella quale è tornato protagonista l'ex consigliere comunale Francesco Monceri rientrando oltre due anni di stretta collaborazione con Pisa al Centro e l'assessore Frida Scarpa ) più che sul piano politico si gioca in punta di diritto. Il segretario provinciale, Oreste Sabatino, ha infatti formalmente chiesto al presidente dell'ufficio adesioni del partito di sospendere le votazioni nei circoli in attesa di chiarire l'alert acceso dalla commissione di garanzia sulla regolarità della platea degli aventi diritto, come riportato ieri da La Nazione.