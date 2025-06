Pd di nuovo diviso I big al corteo anti-riarmo L’ira dell’ala riformista

Mentre le strade di Roma si preparano ad accogliere una manifestazione storica contro il riarmo europeo, il clima di tensione tra guerre e speranze di pace si fa palpabile. Le divisioni interne al Pd e le insofferenze popolari si scontrano in un confronto che va oltre le parole, incarnando un dibattito cruciale sul futuro della nostra sicurezza e della nostra solidarietĂ . La piazza sarĂ il banco di prova di una societĂ che chiede di cambiare rotta.

Guerre dai cieli e pace nelle piazze, insofferenze delle folle e sofferenze dei popoli. Non serve la sfera di cristallo per vaticinare il clima di sottesa tensione che si respira alla vigilia della manifestazione promossa a Roma dalle forze politiche, sindacali e associative per domani, sabato 21 giugno, all’insegna del No al piano di riarmo europeo. Un progetto maldigerito dalla stessa maggioranza Pd, unica tra gli alleati del socialismo europeo, e della solidarietĂ nei riguardi del popolo palestinese di Gaza che da oltre 20 mesi patisce la rappresaglia dopo gli attacchi di dopo l’attacco di Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net