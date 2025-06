Pavia fa di nuovo da set Ancora provini per gli 883

Pavia si conferma ancora una volta come il set perfetto per i casting degli 883. Tra un caffè e un sorriso, aspiranti talenti si sfidano davanti a un tavolino all’ingresso di San Tommaso, sperando di conquistare un ruolo nella nuova stagione di “Nord Sud Ovest Est”. Con oltre 600 candidati, l’energia è palpabile: chi sogna di diventare protagonista della leggenda degli 883? La scena è pronta a scrivere nuovi capitoli di successo.

Un tavolino davanti all’ingresso di San Tommaso: era quello il primo filtro per chi aspira a un briciolo di notorietà. Mercoledì e ieri si sono aperti i casting di “Nord Sud Ovest Est“, seconda e ultima stagione della serie Sky Original dedicata alla “Leggendaria storia degli 883“. Moltissime le persone che si sono messe in coda nel primo pomeriggio di selezioni, al termine del quale erano stati 600 i partecipanti. Meno ressa e attese sotto il sole ieri, quando per l’intera giornata ci si poteva proporre per le riprese che si svolgeranno a Pavia dal 15 al 25 luglio. "Non ti preoccupare se non verrai contattato subito – si leggeva su un cartello all’ingresso – Torneremo a settembre". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia fa di nuovo da set. Ancora provini per gli 883

In questa notizia si parla di: pavia - provini - sono - primo

Pavia fa di nuovo da set. Ancora provini per gli 883; Torna la serie sugli 883: si cercano comparse per la seconda stagione. Via ai provini; Milano, donna aggredita e molestata mentre porta a spasso il cane sul Naviglio Pavese.

Pavia fa di nuovo da set. Ancora provini per gli 883 - Un tavolino davanti all’ingresso di San Tommaso: era quello il primo filtro per chi aspira a un briciolo di notorietà. Lo riporta ilgiorno.it

Casting per importante serie tv ambientata negli anni 90, provini per uomini e donne fra 18 e 74 anni - Sono aperte le candidature ai casting per partecipare ad un'importante serie tv ambientata negli anni 90. ticonsiglio.com scrive