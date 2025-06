Pavel Durov ha oltre 100 figli | molti nati da donazione di sperma ma la mia eredità sarà divisa tra tutti

Roma, 20 giugno 2025 – Pavel Durov, il celebre fondatore di Telegram, ha rivelato che il suo immenso patrimonio sarà diviso equamente tra i suoi 106 figli, nati da donazioni di sperma. A differenza di Elon Musk, per lui i figli non rappresentano un’ossessione, ma un patrimonio condiviso. La sua eredità, quindi, si moltiplicherà tra le nuove generazioni, lasciando un’eredità unica nel suo genere e aprendo nuove riflessioni sulla famiglia e la ricchezza.

Roma, 20 giugno 2025 – L'immenso patrimonio di Pavel Durov sarà diviso in parti uguali tra i suoi 106 figli. A dichiararlo è lo stesso fondatore e ceo di Telegram, intervistato dal quotidiano francese Le Point. Per il magnate tech di origine russa, però, avere tanti figli non è un’ossessione come per il ‘collega’ Elon Musk. Infatti, secondo quanto ha spiegato, lui è il padre ufficiale di 6 ("che ho avuto con tre partner diverse"), mentre gli altri sono nati perché è stato donatore di sperma in forma anonima. "La clinica, dove ho iniziato a donare lo sperma quindici anni fa per aiutare un amico, mi ha detto che così sono stati concepiti più di 100 bambini in 12 Paesi”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net