Pavel Durov e i 100 figli tra cui spartire il patrimonio | Molti nati da donazioni di sperma ma per me valgono uguale

Pavel Durov, il visionario fondatore di Telegram, rivela con orgoglio di avere 100 figli, alcuni nati da donazioni di sperma e altri concepiti naturalmente. La sua filosofia? Tutti ugualmente figli suoi, con pari diritti e nessuna preferenza. In un mondo in cui le relazioni familiari sono spesso complesse, Durov sfida gli stereotipi, dimostrando che l’amore e l’attaccamento non fanno distinzioni. La sua storia apre una riflessione profonda sulla genitorialità moderna e sui confini dell’amore familiare.

«Non faccio preferenze tra tutti i miei figli: ci sono quelli che ho concepito in modo naturale e quelli che sono nati dalle donazioni del mio sperma, ma sono tutti figli miei e hanno gli stessi diritti». Con queste parole, in una lunga intervista alla testa francese Le Point il fondatore di Telegram Pavel Durov ha parlato della propria vita privata e di come, all’etĂ di 40 anni, possa vantare una prole di 100 eredi. L’imprenditore ha raccontato di aver fatto testamento da poco, anche perchĂ©, dice, il suo lavoro comprende molti rischi e il suo obiettivo è proteggere i propri figli e tutto ciò che ha creato. 🔗 Leggi su Open.online

