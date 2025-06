Pavard non dimentica Inzaghi | Sono arrivato all’Inter grazie a lui ecco perché lo ringrazio

Benjamin Pavard non dimentica il suo inizio all’Inter grazie a Inzaghi: un gesto di gratitudine che rivela quanto sia legato alla sua esperienza nerazzurra. Prima della sfida contro l’Urawa Red Diamonds, il difensore francese ha dedicato parole di riconoscenza al tecnico italiano, sottolineando il ruolo fondamentale nel suo percorso. La sua testimonianza racchiude il valore di un amore sincero per la maglia e la fiducia riposta nel progetto interista.

Alla vigilia del match contro l'Urawa Red Diamonds, Benjamin Pavard ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista. Le sue parole. Tante le voci nerazzurre che arrivano da Seattle prima del match contro l' Urawa Red Diamonds. Tra queste anche quella del difensore francese Benjamin Pavard. Le sue dichiarazioni in zona mista. MONTERREY – «Quello contro il Monterrey non è stato un ottimo match per noi, abbiamo anche sofferto il caldo di Pasadena. Sicuramente è difficile ripartire dopo la sconfitta in Champions League, ma adesso dobbiamo pensare a vincere la prossima partita: ci stiamo allenando bene, con il nuovo allenatore sta andando tutto bene e faremo il possibile per vincere domani».